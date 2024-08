Reprodução/Arquivo Nacional Arquivo Nacional tem disponíveis, digitalizados, arquivos de descrição de OVNIs datados a partir de 1952

O Arquivo Nacional tornou públicos os relatos sobre objetos voadores não identificados ( óvnis ) avistados no ano passado no país. Os vídeos, fotos e registros documentados pela Força Aérea Brasileira (FAB) reforçam a presença de óvnis no Brasil, mas isso não está diretamente relacionado a extraterrestres, como explicou o especialista Thiago Luiz Ticchetti ao g1.

"Tudo que você vê no céu e não consegue uma explicação, não consegue falar que é um avião, helicóptero, satélite, você chama de óvni. Mas importante: nem todos os óvnis podem se tratar de uma aeronave extraterrestre ", disse.

Segundo a FAB, os documentos liberados pelo Arquivo Nacional registram fenômenos aéreos não identificados entre 1952 e 2023.



A FAB ainda afirma que "não realiza estudos e análises acerca do tema, apenas cataloga as informações prestadas por terceiros e as remete, periodicamente, ao Arquivo Nacional".

"O Comando da Aeronáutica recebe, registra, cataloga e encaminha as ocorrências para aquele órgão, onde serão disponibilizadas para consulta", diz a FAB.

Como acessar os arquivos?

Para acessar os arquivos, basta seguir o passo a passo abaixo:

Com o login único do Gov.br, acesse sian.an.gov.br No botão "Fundos e coleções" do menu superior, selecione a opção "Pesquisa Multinível" Na lacuna "Código de referência", preencha com a sigla "ARX" Abra o fundo "Objetos Voadores Não Identificados"

