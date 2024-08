Reprodução Otávio foi visto pela última vez no ponto de ônibus

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um jovem de 21 anos no Elevado do Joá, na zona sul do Rio de Janeiro , na manhã de terça-feira (20). Ele foi encontrado com marcas de espancamento .

Otávio do Nascimento de Andrade estava desaparecido desde a noite de domingo (18). Segundo a Folha de São Paulo , a família suspeita que o jovem tenha sido vítima de homofobia .

Ele foi visto pela última vez em um ponto de ônibus em São Conrado, na região da Rocinha. Um amigo deixou ele no local. De lá, Otávio seguiria para sua casa, localizada no bairro Muzema, na zona oeste.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, no Leblon, e enviado ao 16º Distrito Policial, na Barra da Tijuca.

