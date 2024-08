Reprodução/EPTV Crime ocorreu em Vila formosa

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu pelo menos 4 mil porções de maconha e crack nesta quinta-feira (22). O crime ocorreu na Vila Formosa, e as drogas foram encontradas em um bueiro. As informações são do g1.

Conforme divulgado pela Guarda Municipal, agentes patrulhavam a área no momento em que avistaram um homem repassando drogas de dentro do compartimento, para outra pessoa, que estava no lado de fora.

O suspeito, no entanto, fugiu pelos canais de esgoto. Os entorpecentes foram encontrados com anotações do tráfico, sacos plásticos e microtubos para embalá-los. Além disso, foi encontrada uma estrutura que evitava que as drogas fossem levadas pela água.





Foram apreendidas facas, uma balança de precisão, espingarda e 12 celulares - a investigação irá averiguar se os aparelhos tiveram origem em roubos.

