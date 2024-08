Reprodução/PCSP Homem foi flagrado agredindo animal

Um homem de 25 anos foi indiciado por maus tratos pela Polícia Civil de São Paulo após ser flagrado chutando um cachorro em uma oficina de motos em Osasco.

O dono da oficina colaborou com a investigação da polícia, e "forneceu informações valiosas", segundo as autoridades. Ele informou o nome do cliente flagrado pelas câmeras, que foi reconhecido e teve sua residência localizada pela polícia.

Ele confessou ter praticado os maus-tratos ao animal e alegou que agiu de forma impulsiva por sofrer de "problemas pessoais".

As investigações foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente de Osasco. Já o tutor do animal foi acusado de omissão na cautela e guarda do animal.

