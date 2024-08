Reprodução: commons Praia do Lázaro, em Ubatuba, é um dos locais com o consumo ainda proibido

O governo de São Paulo liberou o consumo de moluscos bivalves (aqueles parecidos com uma concha) na segunda-feira (19), nas praias de Itapema (Ilhabela), Cigarras (São Sebastião), Itapitangui e Porto Cubatão (ambos em Cananéia).

Na semana passada, o governo paulista orientou aos cidadãos que não consumam ostras, mexilhões, vieiras e berbigões após encontrarem a presença de microalgas tóxicas da espécie Dinophysis acuminata no litoral norte, que causam a maré vermelha.

Os moluscos contaminados por essa microalga são prejudiciais fazem mal à saúde. Veja os sintomas:

Dor de cabeça;

Mal-estar.

Dor no corpo;

Náusea;

Dor abdominal;

Vômitos;

Diarreia.

Veja onde não está liberado o consumo dos moluscos bivalves

Cananéia - Itapitangui

Cananéia - Mandira

Cananéia - Porto Cubatão

Caraguatatuba - Cocanha

São Sebastião - Toque-Toque

Ubatuba - Barra Seca

Ubatuba - Enseada

Ubatuba - Ilha das Couves

Ubatuba - Lagoinha

Ubatuba - Lázaro

Ubatuba - Mar Virado





De acordo com o governo paulista, a presença de microalgas pode ter origem no Sul do país, onde, desde junho, têm sido registradas ocorrências de maré vermelha nas regiões litorâneas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ainda, o governo elaborou um plano de contingência em colaboração com as secretarias de Saúde, Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, esta última por meio da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Em um comunicado divulgado na terça-feira (20), o Executivo explicou que a autorização ocorreu devido aos resultados das análises feitas em fazendas marinhas na área costeira. A Secretaria também mencionou que realizará testes em outras áreas de cultivo, porém, ainda não divulgou as datas para essas análises.

