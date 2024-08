Reprodução/redes sociais Água invadiu casas, levou animais de estimação e deixou pessoas desabrigadas





A represa mantida pelo condomínio de luxo Nasa Park no Mato Grosso do Sul se rompeu na terça, 20, e acabou destruindo casas e um trecho de rodovia da BR - 163 com água corrente .

Diversos vídeos mostram a água correndo pela rodovia, cortando-a de lado, e fazendo o asfalto ceder. Outras imagens mostram o local onde antes ficava a represa e por onde a água escorreu - agora, basicamente crateras.

As obras na represa devem durar ao menos 15 dias.O ponto da estrada fica próximo à divisa de Jaguaraí e Campo Grande.

Represa era por lazer

A represa do condomínio Nasa Park era mantida como lazer para os condôminos. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver pessoas nadando e navegando em pequenas embarcações, como jet-ski.

Condomínio sabia de perigos

De acordo com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o condomínio Nasa Park atuava sem os documentos e sabiam dos riscos que a barreira representava.

Em 2023, uma vistoria mostrou que o dreno da barragem precisaria ser desobstruído e a vegetação ao redor deveria ser podada. Além disso, não havia

nem plano de segurança da barragem, nem plano de ação de emergência em caso de rompimento.

O órgão afirmou nesta quarta, 21, que o condomínio deverá pagar multa de mais de R$ 731 mil.





Pessoas perdem casa e animais

Com o rompimento da barragem, a água invadiu diversos imóveis, destruiu casas e acabou arrastando animais de estimação.

Luzia Ramos do Prado perdeu a casa e deu uma entrevista ao g1:"Trabalho de 36 anos, não sobrou nada, nada, nada. Estou com a minha roupa do corpo, meu filho Thiago está com a roupa do corpo dele, mas estou dando graças a Deus porque nós estamos vivos."

Ela disse, ainda, que só conseguiu sair de casa porque a filha dela não estava e ligou avisando do ocorrido: "O trem é tão rápido, tão rápido, que você só tem gratidão a Deus por ter saído ileso. Só isso. Eu não sei te explicar. Estou até agora em choque. Minha filha [ligou e deu] tempo de avisar, porque, senão, meu filho, eu e minhas netas estaríamos mortos."

Ao Top Midias News, um homem fez um relato parecido e disse que saiu de casa apenas com a roupa do corpo: "A [água] Levou tudo, tudo, não deu para salvar nada.” Ele não conseguiu salvar seus animais de estimação, que foram levados pela enxurrada.

