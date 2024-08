Reprodução/redes sociais Juliana completava 34 anos no dia do crime

Na noite de terça-feira (20), no Gama, Distrito Federal, duas mulheres e uma criança foram atropeladas duas vezes pelo mesmo veículo. A Polícia Civil investiga o caso como um possível feminicídio, o que, se confirmado, será o 12º do ano no DF.

Juliana Barboza Soares, mãe da criança de 5 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o boletim de ocorrência, Juliana completou 34 anos no dia do crime.

A avó da criança foi encaminhada ao Hospital Regional do Gama com ferimentos e em estado de choque. A família informou que Maria do Socorro Barboza Soares está em estado grave.

A criança foi levada ao hospital de Santa Maria, consciente, mas com dores pelo corpo. Segundo familiares, ela está estável.





O suspeito do crime

O principal suspeito é Wallison Felipe de Oliveira, ex-companheiro da vítima, o que levou a Polícia Militar a investigar o caso como feminicídio. Ele já foi identificado e preso.

O carro utilizado no atropelamento foi abandonado próximo ao local do crime, no estacionamento de uma escola particular.

Uma mulher que passava pelo local e tentou socorrer as vítimas após a primeira colisão relatou que o motorista voltou para atropelá-las novamente.

"Eu imaginei que nesse momento fosse alguém que pudesse ajudar as vítimas, mas eu estava enganada. Ele acelerou o carro e, quando eu percebi, eu tentei segurar a criança, mas não houve tempo. A força foi tão grande do carro que elas foram arremessadas", disse a testemunha, que optou por não se identificar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.