Reprodução/Arquivo pessoal Veículo caiu em buraco e precisou ser retirado por retroescavadeira

Uma câmera de segurança capturou o momento em que um carro saía da garagem de um prédio e caiu em um buraco de obra em frente à calçada. O incidente foi em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, durante a terça-feira (20).

Dentro do veículo estavam uma mulher de 37 anos e a filha de seis anos. A motorista ficou bem, mas a menina acabou machucada com lesões leves no abdome.

A obra era feita pela prefeitura da Santa Rosa por meio de uma empresa terceirizada. O objetivo é instalar encanamento para coleta de água pluvial.

O carro precisou ser retirado com uma retroescavadeira, que ergueu o veículo do buraco. A empresa da obra garantiu que pagará todas as despesas com o conserto do carro.

Moradores sabiam da obra

Os moradores do prédio que fica na Rua São José receberam comunicados sobre a obra que aconteceria na segunda-feira (19). A empresa responsável afirmou, ainda, que o local estava sinalizado.





A dona do carro confirmou que recebeu o aviso e, inclusive, deixou o carro na rua durante o dia. Porém, após fechamento temporário do buraco com brita, guardou na garagem.

Ao sair novamente, na terça, ela não via a rua - pois a garagem está no subsolo e o carro sobe inclinado - e acabou sofrendo a queda.

Assista ao vídeo: