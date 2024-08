Reprodução/redes sociais Empresário disse que acreditava que viagem à Brasília seria para conhecer o QG do Exército

O empresário Esdras Jônatas dos Santos , investigado por suspeita de financiar e organizar as manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro de 2023, tentou vender um Porsche avaliado em R$ 400 mil para se manter foragido nos Estados Unidos . As informações são do UOL.

Ele e a ex-esposa Kathy Le Thi Thanh My dos Santos fugiram para Fort Lauderdale, na Flórida, logo após os atos. Ambos têm mandados de prisão em aberto, conforme decretado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além das contas bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais suspensas.

Apesar das redes suspensas, Esdras anunciou a venda de um Porsche Cayenne por R$ 400 mil em um perfil do Instagram que abriu recentemente. Ele colocou o veículo de luxo à venda pela metade do preço em uma concessionária de Belo Horizonte.

"Estava sendo vendido dentro de uma concessionária no valor de R$ 200 mil, a metade do preço, para que eu pudesse alimentar o meu filho aqui fora", disse o foragido em rede social no dia 25 de julho.

O carro está registrado no nome da ex-esposa de Esdras - uma tentativa do empresário para tentar esconder o veículo, segundo investigadores ouvidos pelo Uol.

O veículo foi localizado pelo setor de inteligência da Polícia Federal (PF), que encaminhou o Porsche para o pátio da corporação em Belo Horizonte.

Esdras se revoltou com a apreensão do veículo de luxo. "O André do Rap, traficante [foragido], é solto. O helicóptero dele [é liberado], e um empresário que trabalhava, pagava impostos, [a PF] prende o Porsche dele. O que você me diz disso?", afirmou ao Uol.

"Comendo comida do lixo", alega empresário

Esdras já exibiu uma vida de luxo nas redes sociais, mas agora alega que está comendo "comida do lixo" e que faliu, pois trabalha e vive de favores pelo fato de não saber falar inglês.

Em inquérito, a PF afirma que ele usa as redes sociais para pedir dinheiro "em razão de uma alegada e suposta condição de miserabilidade", e que ele foi "um dos principais líderes e organizadores do acampamento montado em frente ao 4º Comando do Exército em Belo Horizonte".

Tanto o empresário quanto a ex-esposa são suspeitos de incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado por ocasião do 8 de Janeiro.

Nos acampamentos golpistas, ele chegava no veículo de luxo e gravava vídeos convocando os manifestantes para irem aos atos em Brasília.

"Há elementos que denotam que Esdras Jônatas dos Santos convocou homens e mulheres 'fortes', 'valentes' e 'guerreiros' a se alistarem para comparecerem em [sic] Brasília/DF no final de semana dos dias 7 e 8 de janeiro de 2023", diz a investigação.

"Kathy Le Thi Thanh My dos Santos, esposa de Esdras, organizou, contratou e possivelmente financiou parcialmente o fretamento de, quando menos, dois ônibus que levou pessoas que participaram dos atos do dia 8/1/2023 em Brasília", afirma a PF em representação ao STF.

Apesar do empresário ter acompanhado a saída de um dos ônibus de BH para Brasília, o casal não foi aos atos golpistas. A dupla embarcou para os Estados Unidos em 10 de janeiro, com passagem só de ida comprada quatro horas antes.

Para a PF, Esdras e a esposa fugiram. O empresário nega, e diz que apenas entrou nos ônibus para "orar" pelos manifestantes e que a viagem à Brasília seria para conhecer o QG do Exército na capital do Distrito Federal, e não para uma 'guerra'.

"Eu jamais imaginaria que pessoas iam para Brasília para entrar dentro do Palácio [do Planalto]", defendeu.

Esdras tinha uma empresa de roupas que, segundo ele, faliu durante a pandemia. Quando fugiu para os EUA, ele acumulava R$ 5 milhões em dívidas com bancos e outras instituições financeiras.

Esdras também deve R$ 154 mil em impostos, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e cerca de R$ 24 mil em aluguéis, conforme ele mesmo relatou.

