Reprodução Raposas são nativas da Caatinga, mas não têm hábito de violência contra humanos

Uma criança de três anos foi atacada por uma raposa em Pernambuco na última sexta-feira (16). A menina brincava na rua quando o animal se aproximou e a mordeu uma das pernas. Ela foi socorrida e passa bem.



Duas meninas brincavam em uma esquina quando o animal apareceu. A raposa observou ambas e atacou a mais nova, que inicialmente caiu. A criança mais velha saiu correndo para chamar ajuda.

O animal começou a ir atrás da menina que corria, mas desistiu. A raposa retornou e atacou novamente a pequena, no mesmo local, enquanto um homem adulto se aproximava.

O homem chegou e chutou a raposa, que foi atirada para longe e bateu em um portão sem se mexer. O homem ainda deu outros dois chutes no animal imobilizado. Não se sabe se morreu.

Pronto-socorro

A Secretaria de Saúde do Município afirmou que a menina recebeu socorro na Unidade de Pronto Atendimento das Rendeiras, em Caruaru. Foi vacinada e encaminhada para o Hospital Mestre Vitalino para medicação.





A raposa

Em nota à imprensa, a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) investiga o caso da retaliação à raposa. Embora o caso possa ser definido como necessidade, a lei instrui que a fuga é preferida à agressão.

O animal é comum na região e não costuma oferecer perigo para animais domésticos ou humanos. A raposa costuma comer mais insetos e pequenos pássaros. O ataque se deu, provavelmente, por ela se assustar com o ambiente diferente.

Vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.