Reproduçao TV Globo Fantástico mostou a imagem no programa deste domingo (18)

Após o trágico acidente com o avião da Voepass , que resultou na morte de 62 pessoas no dia 9 de agosto, a hipótese de congelamento das asas emergiu como uma possível causa da queda. Para aprofundar a análise, o programa Fantástico realizou uma simulação utilizando um modelo idêntico ao da aeronave acidentada em Vinhedo.

A simulação demonstrou que, em condições de acúmulo de gelo, o sistema de aquecimento deve estar ativo para evitar o estol. Se os pilotos não reduzirem a altitude, o sistema aciona luzes de alerta e alarmes, e o manche começa a tremer. Apesar desses mecanismos de segurança, o ATR 72-500 do voo 2283 não manteve o voo como esperado.



Imagens (Veja abaixo) obtidas pelo Fantástico, da TV GLOBO, revelam sérias falhas no sistema de degelo da aeronave. Uma foto de julho de 2023 mostra a inscrição "inoperante" no sistema de degelo, que é responsável por remover o gelo das áreas críticas da aeronave.

Outras imagens também indicam que outros aviões da Voepass apresentavam o mesmo problema. Além disso, uma foto sem data mostra que o indicador de nível de combustível do ATR estava inoperante.

Uma imagem crucial revela a ausência do botão do seletor no monitor de desempenho do avião, um componente vital para assegurar a segurança do voo e a detecção de problemas relacionados ao gelo. O Fantástico descobriu que o botão do seletor caiu durante um voo em 1° de agosto, apenas dias antes do acidente em Vinhedo.

Em resposta, a Voepass afirmou que todas as falhas detectadas no sistema anti-gelo da aeronave PS-VPB foram corrigidas antes do voo 2283. A companhia alegou que todos os sistemas estavam operacionais durante o voo e que apenas as investigações oficiais poderão confirmar a causa do acidente.

Enquanto isso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, está conduzindo a investigação. O relatório definitivo pode levar anos para ser concluído, mas a divulgação de dados preliminares está prevista para a primeira quinzena de setembro, prometendo esclarecer as circunstâncias que levaram à queda do ATR-72 em Vinhedo.

Veja as fotos: