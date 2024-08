Reprodução/Câmera de segurança Câmeras de segurança registraram o momento em que o casal, de 35 e 34 anos, estava atravessando a avenida na faixa de pedestre

Um motorista de 54 anos foi preso em flagrante após perder o controle do carro e atropelar um casal que atravessava a Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, com seus três filhos. As informações são do g1.

O acidente ocorreu por volta das 15h de sábado (17), conforme relatado pela polícia. Câmeras de segurança registraram o instante em que o casal, de 35 e 34 anos, foi atingido pelo veículo enquanto atravessava a avenida na faixa de pedestres com seus filhos pequenos.





O homem, a mulher e duas das crianças foram socorridos e encaminhados ao Hospital Saboya, enquanto a terceira filha do casal, de 9 anos, não foi atingida pelo carro. As condições de saúde das vítimas não foram divulgadas.

Após o atropelamento, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, ficou preso nas ferragens do veículo e foi levado ao Hospital Ipiranga, onde permaneceu internado.

Segundo a polícia, o caso foi registrado no 26º DP (Sacomã) como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Exames periciais foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

