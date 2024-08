Reprodução/redes sociais A vítima foi atingida pelo projétil quando saiu do serviço para comprar pão

Um caso curioso aconteceu em Belo Horizonte , capital de Minas Gerais , na última quinta-feira (15). Uma mulher , de 35 anos, foi atingida por uma " flecha " na Avenida Francisco Sales, no bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital. Ela, que trabalha como almoxarife no Hospital das Clínicas, estava saindo pela manhã para ir comprar pão quando levou a "flechada".



Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima relatou que estava atravessando a rua quando, de repente, sentiu uma fisgada no pé direito. Ao olhar para baixo, a mulher percebeu que um pedaço de madeira tinha furado o tênis dela, com o projétil vindo de cima para baixo.

Rapidamente ela foi encaminhada para o Hospital João XXIII, na mesma região. Na unidade de saúde, ela foi medicada e teve a "flecha" retirada do pé. O ferimento a fez levar alguns pontos, mas ela recebeu alta logo em seguida.

Investigações

Os agentes foram chamados pelo marido da vítima, que é subtenente da PM. Os militares verificaram através das fotos que o projétil era um espeto de madeira pontiagudo.

As autoridades se deslocarem até o endereço onde a "flechada" teria acontecido, e foi constatado que havia vários objetos iguais no chão. Um boletim de ocorrência foi aberto. No documento, funcionários de um supermercado afirmam que no período da noite os comerciantes vendem churrascos na região.

Até o momento, não foi possível identificar onde o objeto veio nem quem teria o lançado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp