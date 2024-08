Reprodução: Corpo de Bombeiros Bombeiros encontraram as vítimas no barraco de madeira

Um incêndio na noite de segunda-feira (12) deixou cinco pessoas mortas. O caso aconteceu próximo à estação de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), às margens da DF-230, em Planaltina (GO). Entre as vítimas, estão três crianças de 5, 8 e 9 anos; um adolescente de 14 e um adulto de 43 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmou, segundo O Globo, que as equipes encontraram um barraco de madeira onde estavam as vítimas. Os cinco corpos foram achados após a conclusão do trabalho de rescaldo pelas equipes.

O Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do DF (PCDF) isolou o local para perícia. No entanto, ainda não se sabe a causa do incidente.

Além disso, o Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) disponibilizou um psicólogo para oferecer apoio aos familiares das vítimas, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.