Um a cada dez brasileiros já foi vítima de furto ou roubo de celular num período de 12 meses, entre julho de 2023 e junho de 2024. A informação é de uma pesquisa do Datafolha em colaboração com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública , divulgada nesta terça-feira (13).

Cerca de 2.508 pessoas acima de 16 anos foram entrevistadas em todas as regiões do Brasil, entre os dias 11 e 17 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para menos.

Segundo o levantamento, 9,2% dos entrevistados afirmaram que tiveram o celular furtado ou roubado no ano anterior à data da pesquisa.

A pesquisa revelou que esse tipo de crime atinge principalmente os moradores de capitais, onde 15% revelam já ter sido vítima. Entre os que residem em cidades com mais de 500 mil habitantes, mesmo que não sejam capitais, são 14%. Outros 6% moram no interior.

A projeção do Datafolha é de que 14,7 milhões de pessoas tiveram seus celulares roubados ou furtados durante o período pesquisado, com base na proporção de entrevistados que afirmaram ter sido vítima e o tamanho da população. Segundo o levantamento, isso equivale a pelo menos 1.680 celulares levados a cada hora por criminosos no país.

Os números são mais de 14 vezes superiores ao total anual de registros de roubos e furtos de celulares no Brasil. No ano passado, conforme o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram contabilizados 937 mil casos de roubo e furto no país em 2023.

O levantamento também aponta que 45% dos entrevistados não registram ocorrência. Além disso, 53% disseram ainda que já deixou de circular em determinadas áreas ou horários com medo de ser vítima de furto ou roubo.

Apenas dois em cada dez entrevistados (21%) diz que possui seguro contra roubo ou furto do smartphone. Sendo assim, 79% não está protegida financeiramente contra esse delito.

Segundo a projeção do Datafolha, o prejuízo à população causado pelos crimes foi de R$ 22,7 billhões ao longo de 12 meses.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública

O levantamento foi encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha para analisar o impacto dos crimes na internet e contra o patrimônio no país.

Esses e outros resultados devem ser apresentados na próxima quarta-feira (14) durante o 18º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em Recife.

