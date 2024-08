Reprodução/Seop Cobertura com piscina está entre construções que serão demolidas

Agentes que participam da operação conjunta para demolir o “ condomínio do tráfico ” no Parque União, no Complexo da Maré , nesta terça-feira (13), encontraram um quadriplex de luxo com acabamento em mármore, hidromassagem, closet e uma piscina com cascata.

Os agentes também identificaram outro imóvel de alto padrão, desta vez com 2 andares e uma piscina ainda maior. Segundo engenheiros da prefeitura do Rio, a demolição dos dois imóveis representa um prejuízo de R$ 5 milhões para o tráfico de drogas.

De acordo com o MPRJ, a maioria dos imóveis chega a ter 6 pavimentos, mas 90% deles continuam em fase de alvenaria e totalmente desocupados. Todos foram erguidos sem autorização da prefeitura (v eja fotos mais abaixo).

Investigação

A operação é realizada pelas polícias Civil e Militar do RJ, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Ao todo, serão demolidos 40 imóveis que, segundo a apuração das equipes, foram construídos pelo Comando Vermelho (CV) para lavagem do dinheiro do tráfico.

Além da demolição dos imóveis, a força-tarefa saiu para também cumprir 23 mandados de intimação, ou seja, quando o indivíduo é levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

