Reprodução/Metrópoles Homem persegue, dá paulada e tenta estuprar vizinha





Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (12/8) pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), após invadir a casa de sua vizinha em Planaltina de Goiás e tentar estuprá-la. Além de tentar violá-la sexualmente, o agressor atacou a vítima com um pedaço de madeira, provocando ferimentos no rosto, braços e boca.

De acordo com o relato da vítima, o homem rasgou suas roupas e a agrediu com socos e chutes durante a tentativa de estupro. Em meio à violência, ela conseguiu fugir e se abrigar na casa de sua filha, que fica próxima ao local do ataque. Posteriormente, a vítima procurou a DEAM para denunciar o crime e pedir socorro.

A polícia iniciou uma busca e localizou o suspeito, que foi imediatamente detido. O homem agora está sob custódia na unidade prisional de Planaltina de Goiás, onde aguardará os procedimentos legais.