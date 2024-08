A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), iniciou neste sábado (10) à investigação do acidente aéreo ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (09/08) em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional sediado na capital paulista, estão no local para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

O Brigadeiro do Ar Moreno enfatizou que o processo de investigação de um acidente aeronáutico é complexo e envolve várias etapas, incluindo análise de dados, entrevistas com tripulantes e avaliação das condições meteorológicas no momento do acidente.





"A segurança de voo é a nossa prioridade máxima. A investigação será conduzida com rigor técnico, buscando não apenas identificar as causas do acidente, mas também fornecer recomendações que possam prevenir futuras ocorrências semelhantes", afirmou.



Até o momento, as informações a serem divulgadas sobre a queda da aeronave ATR-72 é que a decolagem ocorreu em Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos (SP), a bordo estavam 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas e, por volta das 13h.



Análise das caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo

O CENIPA já está de posse das duas caixas-pretas, Cockpit Voice Recorder (CVR) e Flight Data Recorder (FDR), no entanto, o prazo para determinar as circunstâncias que ocasionaram a queda, depende do grau de destruição dos gravadores.

FAB/Divulgação Caixa-Preta de Avião que caiu em Vinhedo





De acordo com o Brigadeiro do Ar Moreno, essa análise será feita com a maior celeridade possível, uma vez que ainda não há um prazo definido para a conclusão da investigação, já que cada caso possui suas particularidades e pode demandar diferentes tempos de análise.

A FAB e o CENIPA reforçaram o compromisso de manter a transparência durante todo o processo investigativo e de colaborar com as autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias da queda da aeronave.

Vale lembrar que as aeronaves possuem duas caixas-pretas para garantir que todos os dados críticos sejam registrados em caso de acidente.





Uma delas, chamada Flight Data Recorder (FDR), grava parâmetros técnicos do voo, como velocidade, altitude, e posição dos controles.

A outra, conhecida como Cockpit Voice Recorder (CVR), registra as conversas dos pilotos e outros sons na cabine de comando. Essas duas gravações complementam-se, permitindo uma análise detalhada das causas de incidentes aéreos.

