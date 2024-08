Reprodução/Kátia Cardoso (arquivo pessoal) Gêmeas Siamesas Lara e Larissa nasceram de 34 semanas em outubro de 2023

Pela primeira vez desde que nasceram há nove meses, as siamesas Lara e Larissa Cardoso, unidas pelo tórax, abdômen e genitália, deixaram o hospital e foram para a casa na quarta-feira (7). As informações são do g1.

A família das gêmeas é de Parauapebas, no Pará, mas elas nasceram em Goiânia - onde há uma equipe especializada no acompanhamento de siameses.

Lara e Larissa nasceram prematuramente em 11 de outubro de 2023, com 34 semanas de gestação, no Hospital Estadual da Mulher (Hemu). Elas foram encaminhadas para a UTI logo após o parto e depois foram transferidas para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em janeiro de 2024, onde permaneceram na UTI até março.

A cirurgia de separação é uma expectativa da família e da equipe médica, mas ainda não há data prevista para o procedimento.

"Elas ainda são muito fracas. Precisam ganhar peso e estabilizar a parte respiratória, para depois serem reavaliadas”, contou Kátia Cardoso, mãe das meninas, ao g1.

Segundo o Hecad, as pequenas passaram por diversas intercorrências durante a internação, como paradas cardiorrespiratórias, síndrome do desconforto respiratório, hipertensão pulmonar e sepse.

Malformações

De acordo com informações do Hecad, as pequenas compartilham abdômen, genitália e tórax, incluindo o pericárdio, a membrana que envolve o coração. Além disso, elas compartilham os aparelhos digestivo, reprodutivo e excretor.

As duas se alimentam via sonda e Larissa precisa suplementar oxigênio com cateter para respirar.

Ao g1, o médico Zacarias Calil, conhecido por realizar cirurgias de separação de siameses, disse que o caso de Lara e Larissa é o mais difícil que já atendeu.

“Caso [das gêmeas] é o mais complexo porque elas têm várias outras malformações associadas, principalmente na parte do sistema urinário”, afirmou o médico.

Larissa já passou por uma cirurgia no coração para corrigir um problema cardíaco. “Foi feito o fechamento de um canal que ela apresentava que misturava o sangue no coração”, explicou Calil.

Kátia informou que a família irá residir em Goiânia para que as bebês possam continuar o acompanhamento médico com a equipe especializada.

