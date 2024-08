Gaspar Nóbrega / COB Ana Patrícia e Duda disputam a final





O Brasil tem nova chance de ganhar mais uma medalha de ouro nesta sexta-feira (9) nos Jogos Olímpicos de Paris. Ana Patrícia e Duda fazem a final do torneio feminino de vôlei de praia.

Dupla número 1 do mundo, as brasileiras venceram na semifinal as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15, 15/12), em 57 minutos de jogo.

Na decisão do ouro, Ana Patrícia e Duda enfrentam as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, nesta sexta, às 17h30, na arena montada próxima da Torre Eiffel, em Paris.

Também nesta sexta, Isaquias Queiroz disputa a semifinal da categoria C1 1000 metros na canoagem de velocidade. Dono de quatros medalhas olímpicas, o atleta baiano segue em busca da sua primeira em Paris.

Até agora, o Brasil ganhou dois ouros na capital francesa, ambos obtidos em disputas femininas. Beatriz Souza foi ouro no judô e Rebeca Andrade, na ginástica artística.

Saindo da agenda olímpica, também nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita Santa Catarina pela primeira vez no atual mandato. Ele participa da inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis. A obra é considerada a maior em infraestrutura rodoviária do país, segundo o governo federal.

Também em Santa Catarina, mas em Itajaí, Lula participa do lançamento do novo "navio de guerra" da Marinha.

Segundo o governo Federal, Lula sai da Base Aérea de Brasília em direção a Florianópolis às 8h desta sexta. A cerimônia de inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis está prevista para as 10h30, e a do lançamento da Fragata Tamandaré, às 12h30. O presidente deve retornar para Brasília às 14h15, com chegada prevista por volta das 16h.





Nesta sexta-feira, às 9h, também é aguardada a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – a medição oficial da inflação no Brasil.

A expectativa da Warren Investimentos é de alta mensal de 0,35% e variação de 4,46% em 12 meses, frente aos 0,21% e 4,23% em junho, segundo o site Money Times.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp