Reprodução/Polícia de São Paulo Polícia de São Paulo apreende avião do PCC avaliado em R$ 5 milhões que era usado para transporte de droga

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta quarta-feira (7), um avião da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) usado para o transporte de drogas e avaliado em R$ 5 milhões. As informações são do Jornal O Globo.

A aeronave, do modelo Bandeirante Embraer EMD-110, prefixo PTO-CW, foi localizada em Santana, na Zona Norte de São Paulo, após uma investigação sobre uma série de crimes atribuídos a suspeitos de serem membros da facção criminosa, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e falsidade ideológica.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave está registrada no nome de Pablito Baena Castilho, para operação na Bimava Táxi Aéreo. O certificado de aeronavegabilidade estava suspenso por pendências judiciais.

A apreensão fez parte do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara De Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem De Bens e Valores da Capital.

Polícia busca por mais duas aeronaves

Segundo a investigação, a aeronave pertence a uma empresa de fachada e era, na verdade, usada para o tráfico de drogas. Agora, a Polícia Civil de São Paulo procura identificar o paradeiro de outros dois aviões que também seriam usados pelo PCC.

As investigações tiveram início em abril de 2023, e o caso está sendo investigado pelo 30º DP (Tatuapé).

