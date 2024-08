Redes sociais Caminhão de cerveja pega fogo em túnel do Rio de Janeiro e causa pânico e comoção em volta Um incêndio no Túnel da Covanca, na Linha Amarela da cidade o Rio de Janeiro, causou pânico na população. O acidente deixou cera de 89 pessoas feridas e necessitando de ajuda médica

Um incêndio no Túnel da Covanca, na Linha Amarela da cidade o Rio de Janeiro, causou pânico na população. O acidente deixou cera de 89 pessoas feridas e necessitando de ajuda médica.

O incêndio aconteceu quando um caminhão de cervejas bateu e começou a pegar fogo. A fumaça densa logo tomou o túnel, assustando outros passageiros. Quando começou a sair pela entrada, pessoas do lado de fora também começaram a ficar preocupadas.

Pessoas ao ar livre gravaram a fumaça saindo as montes. Vídeos de dentro mostram pessoas desesperadas, correndo, buzinando e gritando. Foi o caso de Ana Karollyna Campos, 19.

Ela ia ao trabalho pouco depois das 7h, de ônibus. Dormiu no caminho e acordou confusa: “A gente não sabia o que estava acontecendo. Ouvimos um barulho de explosão, que pensamos que pudesse ser um tiro e pensamos em arrastão,” disso a’O Globo.

“Até aí ninguém pensava em sair do ônibus. Quando descobrimos o que estava acontecendo foi que decidimos saltar, até porque estávamos muito perto do caminhão. A gente não sabia se ele poderia explodir.”

Incêndio no túnel da linha amarela. Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/oFKtteok5i — news and ufology (@newsandufology) August 8, 2024

Momentos de desespero

Ana Karollyna relatou que ouvia pessoas gritar e estava muito escuro. Enquanto corria, “parecia que era noite”, e as pessoas batiam contra a parede e carros parados.

O primeiro impulso da menina foi correr - mas assim que começou, ouviu um grito de aviso: “Se a gente correr, não vai conseguir respirar.”

Ela começou a andar e ouvir muitas pessoas reclamando da inalação de fumaça, falta de ar, tossindo e pedindo socorro. Ela pediu para sair do local junto com uma desconhecida que encontrou: “Eu estava em desespero naquela escuridão. Realmente parecia que estava de noite.”

Quando conseguiu sair do túnel, após cerca de 10 minutos, Ana ficou aliviada. “Ali eu vi que tinha nascido de novo.”

FUMAÇA NO TÚNEL | Um caminhão carregado de cervejas pegou fogo, nesta quinta-feira (8), na galeria do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio fez 40 vítimas, que foram levadas a hospitais. O veículo teve perda total. pic.twitter.com/oMdIg3OkXN — Agência Brasil (@agenciabrasil) August 9, 2024

Socorro

Ana foi ao hospital com uma carona que conseguiu. Ela estava tonta, garganta ardendo tossindo e com dor de cabeça.

Ela recebeu oxigênio e medicamentos, e recebeu alta algumas horas depois.





O que fazer em caso de incêndio?

Na maioria dos incêndios, o maior vilão acaba não sendo o fogo, e sim a fumaça, que pode infiltrar nos pulmões e causar danos respiratórios irreparáveis. Então, a primeira coisa a se preocupar é isso.

É importante sair de perto de fogo - mas igualmente importante se proteger da fumaça. O ideal são máscaras apropriadas, como a pff2. Porém, muito pode ser feito no improviso.

A melhor estratégia improvisada é cobrir nariz e boca com um pano molhado. Pode ser a própria camiseta, se necessário. Caso não tenha como molhar o pano, utilize-o seco.

Outra coisa importante de se lembrar é: a fumaça sobe. Por isso, se possível, ande abaixado, engatinhando ou - idealmente, se arrastando. Mas cuidado! Caso as pessoas estejam correndo e em pânico, não abaixe, pois pode ocorrer pisoteio.

Os bombeiros de São Paulo tem uma ampla disponibilidade de informações, educação e dicas de segurança, acesse aqui

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp