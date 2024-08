Reprodução: redes sociais/@shipspotting_Itajaí Vera Brennand, esposa do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, será madrinha de batismo da embarcação.

A primeira das quatro novas fragatas da Marinha do Brasil, os navios de guerra, será lançada na sexta-feira (9), em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, onde estão sendo construídas.

As fragatas da Classe Tamandaré são embarcações de escolta projetadas para atuar em operações navais, oferecendo apoio e proteção a unidades de maior importância, como porta-aviões, navios-tanque e embarcações de transporte de tropas.

O navio é o primeiro do modelo alemão Meko 100, designado pela Marinha do Brasil ao SPE Águas Azuis, formado pela Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer e Atech.

A compra dos novos navios faz parte do Programa Fragatas Classe Tamandaré, que busca renovar a esquadra brasileira e estimular o crescimento das indústrias de defesa e naval.

A aquisição das quatro fragatas custou aproximadamente R$ 9 bilhões. O contrato foi assinado em 2020.





Lançamento

A cerimônia de lançamento será na sexta-feira (9), quando o navio também receberá um nome oficial. Haverá ainda a quebra de uma garrafa de champanhe.

Vera Brennand, esposa do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, será a madrinha de batismo da embarcação.

O navio ainda não estará disponível, apesar do lançamento. O veículo precisa ser equipado com canhões, mísseis, torpedos e metralhadoras, o que deve ser providenciado até 2025.

Veja algumas características do navio

Autonomia: 5.000 MN (9.260 km) à velocidade de cruzeiro

Comprimento: 107 metros

Largura máxima: 16 metros

Peso: 3.380 toneladas

Tripulação total: cerca de 130 militares

Velocidade máxima: 25,5 nós (47,2 km/h)

