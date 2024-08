Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil Silvinei Vasques, ex-deiretor da Polícia Rodoviária Federal, está preso há um ano

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou soltar, nesta quinta-feira (8), o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, que estava detido desde o dia 9 de agosto de 2023.

Silvinei Vasques é acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro.

Moraes decidiu suspender a prisão preventiva, concluindo que as razões que a justificaram há um ano já não são mais pertinentes ao caso.





Ao ser solto, o ex-diretor da PRF terá de cumprir as seguintes medidas cautelares:

cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país;

o uso de tornozeleira eletrônica;

obrigação de se apresentar à Justiça periodicamente;

proibição de uso das redes sociais;

suspensão do porte de arma de fogo.

Vasques cumpre a prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

