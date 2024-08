Reprodução Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde





Na madrugada desta quinta-feira (8), seis detentos conseguiram escapar do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Até o momento, as autoridades não conseguiram localizar nenhum dos fugitivos.

Os fugitivos foram identificados como Osvaldo Silva Vieira, Matheus Oliveira do Nascimento, Mardone de Aguiar Silva, Valdemir Martins da Silva, Klyciomar Rocha Pereira e Felipe Albuquerque de Almeida.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), os detentos que fugiram faziam parte da cela 20 do pavilhão A e cumpriam pena em regime fechado na Unidade de Recolhimento Provisório (URP).

A fuga ocorreu após os presos quebrarem uma parede que dava acesso ao setor do banho de sol. Conseguindo pular o muro sem serem notados pelos policiais, a descoberta da fuga só foi feita durante a ronda de rotina pela manhã.





Morte

Além do incidente da fuga, o presidiário Hanoi Llorca Redondo, de 47 anos, faleceu na cela do Pavilhão B. Segundo os policiais, a morte de Redondo não tem relação com a fuga dos outros detentos. Os responsáveis pelo pavilhão foram informados do problema pelos próprios colegas de cela de Redondo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas encontrou o detento já sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a causa da morte será confirmada após a realização da perícia.

