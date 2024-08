Reprodução/Portal iG Filha de paciente encontra escorpião na fralda do pai em hospital de MG





Uma coletora de laranjas de 40 anos encontrou um escorpião na fralda de seu pai, de 67 anos, enquanto ele estava internado no Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal, no Triângulo Mineiro. Ela contou que a falta de higiene no hospital é um problema contínuo, e que essa não foi a primeira vez que encontrou um escorpião na unidade.

A coletora, que preferiu não se identificar, explicou que devido à mesa do quarto estar quebrada, ela teve que deixar a bolsa com as roupas do pai no chão. "Quando fui pegar a fralda para trocar nele, decidi sacudir como de costume, e para minha surpresa, o escorpião caiu quando balancei a fralda", disse.

A situação levantou sérias preocupações sobre as condições de higiene do hospital. A coletora destacou que já vinha notando problemas similares durante a internação do pai, e que o incidente com o escorpião demonstra a necessidade urgente de melhorias no hospital.

O que diz o hospital

Em nota, o Hospital Frei Gabriel informou que a dedetização está em dia.

"A direção do Frei Gabriel informa que o Hospital está com o processo de dedetização absolutamente em dia, inclusive a aplicação de inseticidas é realizada por uma empresa especializada periodicamente tanto na parte externa como na parte interna da nossa unidade hospitalar.

Por isso, esse vídeo causou surpresa e estranheza na direção do Hospital visto que em nenhum momento do vídeo o escorpião aparece vivo, as imagens apenas mostram um inseto aparentemente seco dentro de um copo plástico.

Ainda vale ressaltar que nenhum outro paciente ou acompanhante relatou o aparecimento de escorpiões ou qualquer outro inseto nos quartos do Frei Gabriel nos últimos meses ou semanas. Por isso, a direção do Hospital já está apurando este caso para saber o que realmente ocorreu no interior deste leito.

Além disso, mesmo sendo um Hospital que preza pela higiene e limpeza de suas dependências, o Hospital Frei Gabriel, assim como todos os imóveis sejam eles públicos ou particulares, não está imune ao aparecimento de escorpiões e outros insetos.

O Hospital Frei Gabriel reafirma o seu compromisso de prestar um atendimento médico cada vez mais humanizado para a população de toda região e lamenta que um caso excepcional como este esteja sendo mais uma vez usado para fins políticos e eleitoreiros."

Veja vídeo



