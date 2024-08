Reprodução: Redes Sociais Sargento da PM é acusado de matar mecânico

Um policial militar é suspeito de matar o suposto amante da companheira. O caso aconteceu na terça-feira (6), em uma oficina mecânica, no bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.

Após matar o amante, Claydson Bahiense Viana, de 40 anos, ligou para a mulher por videochamada e se matou logo depois.

Segundo boletim de ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi à oficina mecânica para averiguar a denúncia de que vários tiros tinham sido disparados no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Ângelo Magno Ferreira Dias Galvão, o possível amante, baleado caído no chão.

Os militares socorreram Ângelo e o levaram para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas ele não sobreviveu aos ferimentos.

Durante o trabalho na oficina, os militares receberam um novo alerta sobre tiros disparados em uma rua próxima. Poucos minutos depois, os policiais que estavam respondendo ao incidente foram informados sobre a morte do 3º sargento da PM Claydson Bahiense Viana.

Ao entrar em contato com a esposa do sargento falecido, ela relatou que ele havia feito uma chamada de vídeo informando que tinha matado Ângelo, depois de descobrir um relacionamento extraconjugal dela com o mecânico. Em seguida, o sargento cometeu suicídio.

A esposa foi levada a um batalhão da Polícia Militar para receber apoio psicológico.

