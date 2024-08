Reprodução: Arquivo pessoal Rosimeiry Samuel Franco morava na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã

Uma mulher natural de Roraima, Rosimeiry Samuel Franco, de 30 anos, morreu ao cair do 17º andar do prédio na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã, onde morava. O caso aconteceu no último sábado (3).

Ainda não há informações sobre concreta sobre a queda. Nao se sabe se ela caiu ou se foi jogada do edifício. O namorado dela, que é irlandês, foi preso no local, segundo o g1.

Rosimeiry morava na Irlanda há 7 anos e estava há um mês no Vietnã. Antes, ela trabalhava com vendas de pacotes de intercâmbio em uma escola de idiomas na Irlanda. Com a tragédia, agora a família pede ajuda para trazer o corpo ao Brasil.

Originária de Boa Vista, a capital de Roraima, ela era descendente dos indígenas Macuxi. Conhecida como Rosy, ela costumava compartilhar nas redes sociais suas aventuras pela Europa e seu cotidiano de trabalho na Irlanda.

Nos sete anos que passou fora do Brasil, Rosy retornou a Roraima em três ocasiões. A última visita foi em setembro de 2023, quando passou dois meses com sua família. Ao deixar o Brasil, ela expressou sua saudade nas redes sociais: "Estou contando os dias para voltar."





A tragédia

Rosy foi encontrada nua e caída em uma rua do bairro Long Binh, em um dos distritos de Ho Chi Minh, segundo a imprensa local. Ela se mudou para o Vietnã com o namorado após o namorado receber uma proposta de emprego no país. A ideia era que a brasileira também trabalhasse no país asiático.

A família de Rosy soube da morte através do namorado, que está detido desde sábado.

"O que nós sabemos são notícias vagas. O namorado dela está detido na polícia local e estamos aguardando a finalização do inquérito para ter a autorização da funerária, que deve fazer o processo de translado", explicou Luiz Franco, irmão da vítima, ao g1

"Não tem muito o que fazer sobre essa demora, estamos sempre em contato com a embaixada, na expectativa de respostas. Como o fuso horário não bate, temos que esperar", acrescentou ele.

Após a morte, a família contatou o Ministério das Relações Exteriores para a translação da vítima para Roraima e ter mais informações sobre as circunstâncias da morte dela. Eles estão esperando a autorização para retirar o corpo, que atualmente se encontra no necrotério de um hospital em Ho Chi Minh.

