Inmet Previsão para segunda-feira

Nesta quarta-feira (7) à noite, uma nova frente fria começa a se instaurar no Brasil, afetando especialmente o Centro-Sul do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região Sul está sob alerta para a queda acentuada das temperaturas, enquanto o Centro-Oeste enfrenta um período prolongado de clima seco.

O Climatempo prevê que, durante esta semana, o tempo permanecerá mais quente e seco, especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste. A umidade relativa do ar deverá ficar entre 20% e 30%, criando um risco baixo de incêndios florestais. Os estados mais afetados por esse clima seco incluem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Além disso, o alerta de baixa umidade também se estende para partes do Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Rondônia e Amazonas.

À medida que a semana avança, espera-se que as temperaturas diminuam significativamente em várias partes do Brasil. As chuvas devem ser mais frequentes, e a possibilidade de neve se concretiza para o Sul do país. O Inmet emitiu um alerta para a queda das temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e no extremo sul do Mato Grosso do Sul, com uma redução esperada entre 3ºC e 5ºC.

Frente Fria

A nova massa de ar frio ingressa no Brasil nesta noite, afetando primeiramente o Rio Grande do Sul. O impacto dessa frente fria será sentido já na madrugada e manhã de quinta-feira (8) em muitos estados do Centro-Sul. No Rio Grande do Sul, as temperaturas mínimas devem cair de 18°C para 13°C entre quarta e quinta-feira.

Entre quinta e sexta-feira (9), a frente fria se deslocará para o Norte, mantendo temperaturas mais baixas durante o final de semana. Especialmente no sábado e domingo, é possível que sejam registrados recordes de baixas temperaturas tanto durante as madrugadas quanto nas tardes.

A MetSul Meteorologia explica que essa situação é causada por “uma massa de ar frio de origem polar que deve provocar uma queda acentuada da temperatura, frio intenso e até possibilidade de neve, conforme algumas simulações”.

“A previsão é de que o Sul do Brasil receba neve no final de semana, especificamente entre os dias 9 e 10. As áreas do Nordeste gaúcho e regiões de maior altitude de Santa Catarina são as mais propensas”, completa a MetSul.

Chuvas

Quanto às chuvas, o Rio Grande do Sul deverá enfrentar instabilidade ao longo da semana, com precipitações começando nesta segunda-feira (5) e continuando praticamente todos os dias. O Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para tempestades no extremo sul do estado.

“Haverá períodos de melhoria com possíveis aberturas de sol, mas o tempo não se estabilizará completamente no Rio Grande do Sul”, diz a MetSul. “Na quinta-feira, a frente fria deslocará rapidamente para o Norte, trazendo chuva para Santa Catarina, Paraná e partes do Mato Grosso do Sul e São Paulo.”

No Sudeste, o tempo deve se manter firme e seco durante a semana, mas a previsão é de chuvas em São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro no final de semana.

No Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso continuarão com um clima seco e quente durante toda a semana, com chances de chuva apenas no Mato Grosso do Sul e possivelmente algumas áreas ao sul dos outros estados.

No Nordeste, as chuvas serão mais concentradas ao longo da faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, mas com volumes reduzidos.

Por fim, na região Norte, os maiores acumulados de chuva são esperados para o Norte e Oeste do Amazonas, Roraima e Acre. Contudo, na maior parte da região, a expectativa é de pouca ou nenhuma precipitação.