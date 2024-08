Reprodução: commons El Niño foi batizado de "Onda Número 4 do Padrão Circumpolar do Hemisfério Sul", ou SST-W4

O novo El Niño é tratado pelos cientistas como "um novo 'interruptor' no clima da Terra". Ele se parece com o El Niño original, mas que começa perto da Nova Zelândia e da Austrália e pode gerar mudanças climáticas em todo o hemisfério sul.

A nova descoberta foi batizado de "Onda Número 4 do Padrão Circumpolar do Hemisfério Sul", ou SST-W4.

O El Niño, também conhecido como Oscilação Sul do El Niño (Enso), é uma variação cíclica e imprevisível no sistema de ventos e correntes do Pacífico tropical, que exerce um impacto considerável no clima global.

Conforme afirmado pela equipe internacional de pesquisadores responsável pela descoberta, esse padrão será essencial para compreender as alterações climáticas futuras e aprimorar as previsões meteorológicas, especialmente no hemisfério sul.

O evento climático ocorre a cada cinco anos, em média, e está associado a inundações, secas e outros distúrbios globais.

De acordo com a descoberta publicada na publicação científica Journal of Geophysical Research: Oceans, o 'novo El Niño' ocorre mais ao sul, no sudoeste do Pacífico subtropical, em direção à Austrália e Nova Zelândia.

Apesar da área responsável por essas variações climáticas ser relativamente pequena, ela tem o potencial de provocar mudanças de temperatura em todo o hemisfério sul, afirmam os pesquisadores.

"Essa descoberta é como encontrar um novo interruptor no clima da Terra", diz o principal autor do estudo, Balaji Senapati, pesquisador do Departamento de Meteorologia da Universidade de Reading, na Inglaterra.



"Isso mostra que uma área relativamente pequena do oceano pode ter efeitos de longo alcance no clima global e nos padrões climáticos", diz Senapati.

Ainda, os cientistas não exploraram como as alterações associadas a esse novo El Niño poderiam se desenvolver ao longo do tempo. Contudo, é possível que esse fenômeno ofereça uma explicação para o aumento da secura, do aquecimento e das tempestades no hemisfério sul.



"É necessário um melhor entendimento da ligação entre a variabilidade climática no hemisfério sul e no sudoeste do Pacífico subtropical", diz o estudo.

Os pesquisadores destacam que, independentemente do contexto, a identificação desse novo padrão climático mostra a importância da interação entre o oceano e a atmosfera para o nosso clima.

"Compreender esse novo sistema climático pode melhorar muito as previsões meteorológicas e climáticas, especialmente no hemisfério sul", diz Balaji Senapati.

