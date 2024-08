Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/05/2024 Enchentes no Rio Grande do Sul deixaram os moradores de Eldorado do Sul sem moradia

O governo lança nesta quarta-feira (7) um novo sistema de alerta de desastres, com avisos mais "intrusivos", que aparecem no centro da tela do celular. Antes de ficar disponível para o país, a tecnologia será testada em 11 municípios do sul e sudeste.

Angra dos Reis (RJ)

Blumenau (SC)

Cachoeiro do Itapemirim (ES)

Gaspar (SC)

Indianópolis (MG)

Morretes (PR)

Muçum (RS)

Petrópolis (RJ)

Roca Sales (RS)

São Sebastião (SP)

União da Vitória (PR)

Divulgação Pop-up de alerta de desastre

O novo sistema irá emitir alertas com sons e mensagens em formato pop-up no celular – que se sobrepõem ao conteúdo exibido na tela. Segundo informações do g1, o superintende da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Gustavo Borges, afirmou que a tecnologia deve entrar em operação até dezembro em todos os estados do Sul e Sudeste.

Para receber os alertas, o usuário não precisa realizar cadastro. "Se você estiver com um celular compatível, com uma rede 4G e 5G e em cobertura, essa mensagem vai chegar para você”, disse Borges ao g1.

A Defesa Civil será responsável pela operação do sistema. O órgão definirá áreas de risco e emitirá o alerta. Qualquer celular que esteja dentro da área de cobertura e seja compatível com o sistema receberá a notificação.

Borges informou que os celulares adquiridos a partir de 2020 já suportam essa tecnologia, que opera em redes 4G e 5G. Além disso, os alertas por SMS, que exigem cadastro, continuarão disponíveis.

A Anatel foi responsável pela implementação da tecnologia, tendo determinado em 2022 que as operadoras adotassem o novo sistema de alertas. A engenharia do sistema foi finalizada no final de 2023, quando as operadoras Claro, Tim e Vivo começaram a integrar a ferramenta em suas redes.

