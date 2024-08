Reproducao: Google Street View Motel teve um prejuízo de R$ 4.000 após espelhos e móveis serem quebrados

Um homem foi morto a tiros por um policial militar após uma confusão em um motel na zona norte de São Paulo na segunda-feira (5).

A vítima tinha 36 anos e foi morta após reagir a uma abordagem da PM, segundo a polícia. A corporação foi chamada para atender a uma ocorrência de agressão no motel, que fica na avenida Jornalista Paulo Zingg, São Domingos.

O homem estava com pedaço de vidro na mão, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de SP, acrescentando que os policiais viram a cena quando chegaram ao quarto para checar o caso.

Houve ainda confusão, quando o homem aparentemente avançou em direção aos policiais. Um dos agentes reagiu e disparou, atingindo o civil com um tiro, conforme relatado pela SSP-SP.

Funcionários do motel informaram que chamaram a polícia depois de ouvirem gritos e o som de vidros quebrando vindos do quarto. No local, encontraram uma mulher na suíte onde o homem foi morto pelos policiais.

A mulher, de 24 anos e cujo nome não foi divulgado, foi levada para um hospital com ferimentos pelo corpo. A polícia indicou que havia sinais de violência doméstica, com a jovem apresentando fraturas nos braços.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está encarregado da investigação. Além disso, um inquérito policial militar foi aberto e a arma utilizada pelo policial que disparou foi confiscada para exame. O caso está sendo tratado como morte resultante de intervenção policial, resistência e violência doméstica.

