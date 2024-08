Reprodução: commons Incidente aconteceu no sábado (3)

Um voo internacional que partiu de Miami com destino a Fortaleza, no Ceará, precisou ser desviado e fez uma parada não programada em Belém devido ao comportamento de um passageiro. A situação foi revelada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (5).

O incidente ocorreu no sábado (3), quando o homem, visivelmente embriagado, começou a causar problemas logo após a decolagem. De acordo com os comissários de bordo, ele retirou o cinto de segurança, xingou a tripulação e urinou no chão do banheiro. Além disso, o passageiro deu um tapa na esposa durante o voo.

Após receber instruções para se comportar, sob risco de ser retirado da aeronave pela Polícia Federal ao aterrissar, o homem ameaçou um comissário de morte. Como resultado, ele foi movido para o fundo do avião para reduzir o tumulto.

A companhia aérea registrou o incidente, relatando que o passageiro estava embriagado, fazia discursos de ódio e ameaças de morte, e apresentava comportamento agressivo e homofóbico.

Depois de ser removido do avião, o homem foi autuado por agressão, ameaça, injúria racial, violência psicológica e atentado contra a segurança de transporte aéreo. Ele foi encaminhado ao Sistema Penal. A esposa permaneceu em Belém para ser ouvida pela Polícia Federal e seguiu viagem posteriormente. Após a parada em Belém, a aeronave continuou para Fortaleza.

