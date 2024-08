Reprodução/redes sociais Ministério de Lula corta Rebeca de foto histórica nas Olimpíadas e gera polêmica nas redes





Após publicar uma imagem em que corta a ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica em Paris, o Ministério das Comunicações se desculpou depois de uma série de críticas pela gafe cometida.

Na foto icônica, a ginasta brasileira estava sendo reverenciada pelas americanas Simone Biles e Jordan Chiles. Na montagem, Rebeca foi substituída por um dispositivo do programa 'Computadores para Inclusão', do governo federal, criado ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja galeria de fotos de Rebeca Andrade e Simone Biles



Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Simone Biles e Rebeca Andrade Reprodução Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB Na disputa acirrada da Ginástica, Rebeca Andrade conquista a prata em Paris Foto: Divulgação/@Time Brasil Rebeca Andrade conquista prata em disputa acirrada com Simone Biles Redação GPS Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB Rebeca Andrade Luiza Moraes/COB





Após as críticas, o Ministério lançou uma nova publicação, deixando a atleta Rebeca Andrade em seu devido lugar, no lugar mais alto do pódio ao conquistar a medalha de ouro.

"ESSE É O POST. Todos nós, do Ministério das Comunicações, reverenciamos Rebeca Andrade. "Todos os brasileiros e brasileiras se sentiram honrados pela Rebeca, mas, principalmente, cada mulher preta brasileira subiu junto no topo do pódio na imagem. Rebeca não só entrou para a nossa história. Ela É nossa história", dizia o texto.