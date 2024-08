Ricardo Stuckert/Divulgação Lula encontrou com Boric nesta segunda-feira (5)

Na noite de segunda-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre a disputa eleitoral na Venezuela, onde Edmundo González, opositor de Nicolás Maduro, afirmou ser o vencedor, apesar de o resultado oficial indicar a vitória de Maduro. Lula afirmou que não comentará sobre González, pois este ainda não tomou posse.

Mais cedo, González declarou-se presidente eleito, mas a vitória oficial foi atribuída a Maduro, que está no poder desde 2013. A oposição e alguns países internacionais contestam a legitimidade da eleição, alegando fraude. A autoridade eleitoral, sob controle de Maduro, não divulgou as atas eleitorais.

Ao chegar ao hotel em Santiago, no Chile, Lula foi questionado sobre o assunto e respondeu com bom humor: "O cara nem tomou posse ainda e você já quer que eu fale."

González pediu ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela que reconheça sua vitória. No mesmo dia, 30 ex-presidentes da Espanha e da América Latina pediram que Lula defenda a democracia na Venezuela. Lula tem exigido a divulgação das atas desde o pleito, realizado há uma semana, e afirmou que o Brasil não tomará uma posição oficial até que as atas sejam apresentadas.

Maduro é um aliado histórico de Lula e do PT, e Lula tem enfrentado pressão para apoiar a democracia. Em Santiago, ao lado do presidente chileno Gabriel Boric, Lula pediu "transparência" e "respeito à soberania popular" no processo eleitoral venezuelano. Boric é um dos líderes que não reconheceu a vitória de Maduro.

Lula também mencionou suas conversas com os presidentes Gustavo Petro (Colômbia) e López Obrador (México) sobre a situação na Venezuela.

"Expus [em conversa com Boric] as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro (Colômbia) e Lopez Obrador (México) em relação a processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes aos diálogos e promover o entendimento entre governo e oposição", afirmou Lula no pronunciamento à imprensa após conversa privada com Boric.