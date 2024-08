Reprodução Leandro se converteu ao evangelho e decidiu tirar as tatuagens

O fotógrafo Leandro de Souza, de 35 anos, é conhecido como o "homem mais tatuado do Brasil". Ele dedicou 20 anos da sua vida às tatuagens e agora se converteu ao evangelho. Por conta disso, começou a remover todas as tintas que cobrem seu corpo e rosto.

Leandro ganhou popularidade nas redes sociais ao compartilhar sua trajetória de transformação pessoal, incluindo sua superação do vício em drogas e o processo de remoção das tatuagens que refletem seu passado. Ele publicou vídeos mostrando partes das sessões de laser para remover a tatuagem de caveira no rosto, revelando os resultados intermediários.

O fotógrafo diz que, após se tornar evangélico, há um ano e sete meses, parou "da noite para o dia" de consumir de drogas, bebidas e cigarros. Segundo Leandro, ele foi "alcançado pela remoção das tatuagens", ao ganhar o tratamento gratuito de uma clínica, após um testemunho que viralizou, pedindo um emprego.

Ele explica que sua paixão por tatuagens surgiu do desejo de ser notado e admirado, já que elas garantiam que ele fosse o centro das atenções onde quer que fosse. "Porém, com o tempo, fui percebendo que eu era mais como uma atração de circo. Não queria mais essa vida para mim".

Embora o processo de remoção das tatuagens seja doloroso, Leandro enxerga isso como uma oportunidade para expressar seu arrependimento e buscar uma nova fase em sua vida.

"Dói muito, por mais que coloquem anestesia, é horrível a dor. Mas isso é parte do preço das coisas que fiz no passado. Estou confiante porque a equipe da clínica é excelente e os resultados têm sido satisfatórios", diz Leandro ao UOL.

Até agora, Leandro passou por duas sessões de remoção a laser. No entanto, ele estima que precisará de cerca de oito sessões adicionais, a cada três meses, durante um período de dois anos, para eliminar todas as tatuagens. Isso se deve ao fato de que 95% de seu corpo é coberto por tatuagens, o que lhe rendeu um prêmio em um evento internacional no ano passado.

Leandro iniciou sua jornada com tatuagens na adolescência, fazendo sua primeira tatuagem, que homenageava uma banda de rock, aos 13 anos, com a permissão de sua mãe. À medida que o tempo passava, ele desenvolveu um verdadeiro apreço pela arte e acabou se especializando como tatuador.

"Trabalhei muitos anos como tatuador, enquanto continuava a preencher o corpo com as tatuagens. Cheguei a ser apontado como o homem mais tatuado do Brasil na Expo Tattoo Internacional de Santa Rosa, em 2023. Eu fazia por idolatria total. Eu idolatrava artistas do mundo e tinha uma vida de sexo, drogas e rock'n'roll antes de Cristo", contou Leandro ao UOL.





Remoção das tatuagens

O processo a laser é considerado o método mais seguro e eficiente para a retirada das tatuagens.



O laser atua fragmentando o pigmento da tatuagem, permitindo que o corpo o elimine gradualmente através de processos naturais como a urina e o suor.

As tatuagens de Leandro, especialmente por estarem no rosto e serem coloridas, apresentam um desafio considerável. A remoção de pigmentos ao redor dos olhos é particularmente complicada, exigindo cuidados especiais para evitar complicações.

O custo da remoção varia a partir de R$ 150 por sessão para tatuagens pequenas, como uma letra no dedo. No entanto, tatuagens coloridas são mais difíceis de remover e exigem tecnologias avançadas, tornando o processo mais caro.

Apesar dos bons resultados após duas sessões, o biomédico não consegue prever o número total de sessões necessárias. As sessões são agendadas com intervalos de 60 a 90 dias para permitir a recuperação da pele e a eliminação dos pigmentos pelo organismo.

A sensibilidade à dor pode variar, mas é controlada com anestésico local e resfriamento durante o procedimento. Os cuidados pós-sessão incluem compressas de gelo, cremes reparadores e evitar a exposição ao sol.

Para a remoção das tatuagens de Leandro, o profissional está utilizando uma combinação de diferentes tipos de lasers para tratar o pigmento e rejuvenescer a pele. Um dos lasers utilizados é o PicoSure, que é o primeiro a emitir pulsos de energia extremamente curtos, em picossegundos.

Além disso, são empregadas outras tecnologias, como lasers ablativos fracionados e lasers q-switched. Os lasers ablativos fracionados atuam na superfície da pele, criando micro-lesões que estimulam uma resposta inflamatória e a produção de novo colágeno. Já os lasers q-switched emitem feixes e pulsos intermitentes, permitindo que a energia seja mais bem focalizada e a luz mais eficiente.

