Reprodução Homens armados roubam Porsche em Santo André





Um grupo armado roubou um Porsche avaliado em mais de R$ 1 milhão neste domingo, 4, em São Paulo. O roubo aconteceu em Santo André, região do ABC, e foi capturado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o carro parado na rua em frente a um bar, o motorista está na calçada bebendo cerveja.

Três homens de boné atravessam a rua com armas em punho. O dono do veículo levanta as mãos, os homens revistam-no e depois entram no carro.

Os três ladrões mostram dificuldade em entender o carro, e não conseguem abrir a porta do passageiro inicialmente. Chamam o dono do carro para perto e fazem perguntas.

Depois, embarcam os três e saem dirigindo.

Polícia investiga roubo

O caso foi registrado pela vítima e é investigado pelo 1º Distrito Policial de Santo André , como explicou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota.

A Polícia Militar informa que encontraram o veículo, mas os bandidos não foram detidos. Eles fugiram para a Zona Leste da cidade de São Paulo

Roubo de outro Porsche na cidade

A PM de Sando André prendeu, na sexta (dois dias antes do caso acima) outro ladrão de carros de luxo.

O bandido roubou um Jeep e um Porsche em Santo André. Dirigia um dos carros quando entrou em fuga da polícia, e a PM conseguiu efetuar prisão. Ele também portava arma de fogo.