Arquivo pessoal Filha de ex-deputado denuncia agressão do marido

Uma mulher de 36 anos, filha de um ex-deputado, disse ter sido agredida e estuprada pelo marido, além de denunciar ter tido o filho levado por ele, em Goiânia (GO), e diversos outros tipos de violência. Eles estão casados há seis anos e ela relatou que, durante o relacionamento, já passou por diversas agressões.

De acordo com ela, o homem saiu de casa e levou o filho de quatro anos junto após ela prestar queixa na polícia sobre ele, informou ao g1 . O marido, segundo a Polícia Civil, é investigado por ameaça, injúria, estupro, lesão corporal e violência psicológica.

O homem tem uma advogada responsável pela denúncia de ele ter levado a criança e outra para tratar dos casos de agressão.

Em relação à acusação de ele ter pegado o filho sem o consentimento da mãe, a defesa disse ao g1 que, por respeito às partes envolvidas, irá se manifestar apenas por meio de processo judicial, "principalmente por envolver os interesses de uma criança, a família lamenta a proporção e os possíveis danos ao filho do casal".

Já o advogado que representa o acusado na denúncia de agressão, não respondeu à reportagem.

Medida protetiva

A mulher conseguiu, na Justiça, uma medida protetiva que prevê uma distância de 200 metros dela e dos familiares.

Segundo ela, durante o relacionamento, foi agredida fisicamente várias vezes e ainda era obrigada a manter relações sexuais com o homem. Antes dessa denúncia, a vítima já tinha registrado ocorrências contra o marido em 2020 e 2021 por lesão corporal e ameaça.

“Eu não conseguia sair do relacionamento. Já teve vezes que chamei a polícia, registrei ocorrência, mas eu sempre fui coagida a não terminar”, contou ao portal.

A última vez foi na madrugada do domingo passado (28), quando, de acordo com ela, o marido havia ingerido bebida alcoólica e tentou forçá-la a ter relações sexuais. Na ocasião, ele teria dito que "daria a última oportunidade" e, se ela recusasse, “as coisas ficariam ruins”.

“Ele me ameaçou e eu fiquei com muito medo”, relatou.

Os sinais de comportamento abusivos começaram a aparecer logo no início do relacionamento, seis anos atrás. À época, ele foi levado, inclusive, a clínicas de reabilitação pela própria família e fazia acompanhamento psiquiátrico.

No entanto, com o passar do tempo, as violências se tornaram mais frequentes e ele começou a agredi-la fisicamente e a humilhá-la, dizendo que ela "era horrível". Com isso, ela disse ter feito denúncias e passado a reunir provas.

Em conversa com o marido, ela relatou que chegou a implorar para que ele não batesse nela. Na ocasião, ele teria pedido "desculpas" e dito que ela era o que ele tinha "de mais importante".

Outros tipos de violações

Além das agressões físicas, a filha do ex-deputado relatou que o marido fotografava as partes íntimas dela enquanto ela estava dormindo e mexia em seu celular para fazer transferências bancárias.

“Desde que me casei, sofro violências psicológicas, físicas, de todas as maneiras”, disse ela.

