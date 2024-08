Reprodução Antonia de Jesus é vice de Marçal para prefeitura de SP





Antonia de Jesus (PRTB), candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa de Pablo Marçal (PRTB) , discursou sobre aborto na convenção partidária no domingo, 4.

Enquanto falava sobre aborto, Antonia deu a entender que seria praticado principalmente por jovens “à toa” , que o ideal seria fazer com que eles tenham “o que fazer”:

“[Marçal] é conhecedor da palavra, da escritura sagrada, e ele é contra o aborto. Agora há pouco, ele falou do esporte para o jovem. As jovens precisam ter o que fazer, pois ficam à toa, sem ter o que fazer, aí começam relacionamento muito cedo. Aí, não preciso terminar de concluir.”

Marçal nega fala de vice

Ao ser questionado sobre a fala, Marçal negou a ligação e deu outra interpretação da fala da companheira de PRTB:

"Ela estava discorrendo um pensamento, falando de mim. Ela falou assim: 'O Marçal é a favor da família e contra o aborto'. Aí depois ela falou outro assunto". Falou uma coisa e depois mudou o assunto, e você juntou o assunto".

O que Marçal pensa de aborto?

Questionado sobre aborto, Marçal deixou claro que não é uma pauta da agenda dele:

"Já está no Código Penal, já é crime, não precisa preocupar com isso. Já tem as situações que têm excludente de ilicitude, as que já tem, amparada por lei, tem 100% do meu apoio".

Mas, na visão pessoal, chamou a prática de “homicídio” e deixou claro que não apoia descriminalização:

"Se você é favorável a libertar o aborto, quer dizer que você não se importa com gente. As pessoas querem tratar como saúde pública o homicídio. Isso é homicídio, matar bebê é homicídio e eu nunca vou defender isso".

