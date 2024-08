Reprodução/Redes Homem arremessa explosivo em pet shop de ex

Um homem arremessou um artefato explosivo em frente ao pet shop da ex-namorada na manhã desta quinta-feira (1º) em Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo a vítima, ela é perseguida desde que terminou seu breve relacionamento com o homem, há 7 anos.

Assista ao momento em que o homem joga o explosivo:

A mulher registrou boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar (PM) como stalking , dano com uso de explosivos e descumprimento de medida protetiva.

Além disso, a vítima tem medida protetiva contra o ex-namorado, registrada após o término do relacionamento. Ela também faz acompanhamento com uma patrulha contra a violência doméstica da cidade.

Ainda segundo a defesa da vítima, a mulher recebe ameaças por mensagens e constantes visitas do homem ao pet shop que administra no Bairro Ipê Amarelo.

Ao g1, a mulher afirmou que estava há poucos metros de onde o explosivo caiu e que correu para não se machucar com a explosão. Vestígios do explosivo foram recolhidos para análise da perícia.

Em comunicado, o órgão afirmou que apura o caso e que, até então, não houve conduzidos à delegacia. A PM continua as buscas pelo suspeito.

