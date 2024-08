Reprodução / Instagram Bia Souza, judoca, ganha quase 2 milhões de seguidores





Beatriz Souza - a Bia do Judô - conquistou a primeira medalha de ouro no Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ! Depois da conquista, conquistou quase 2 milhões de seguidores no Instagram nesta sexta, 2.

Bia chegou nas Olimpíadas para lutar com Raz Harshsko , de Israel (categoria peso pesado, +78 kg), com apenas 11,4 mil seguidores. Isso é um aumento de mais de 100 vezes!

Quando venceu a luta e ganhou ouro, perto das 12h30 desta sexta, 2. Naquela hora, ela tinha cerca de 382 mil seguidores. Em de minutos, conta a Folha, subiu para 45 mil. No fechamento desta matéria, ela já ultrapassava os 2 milhões!

A lutadora conversou com jornalistas em Paris. Uma assessora do Comitê Olímpico do Brasil. Ela ficou surpresa, riu, e disse: “Eram 13 mil de manhã!”

Bia é a terceira judoca a conquistar ouro para o Brasil nas Olimpíadas . As ouras são de Sarah Menezes , Londres-2012, e Rafaela Silva , Rio-2016.

Quem é Beatriz Souza, a Bia do judô

Bia nasceu em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, e começou a lutar judô aos sete anos. O pai dela, Poseidonio José de Souza Neto , também era judoca. Ela veio para São Paulo aos 15 anos para se preparar para grandes competições.

Ela começou a fazer parte da seleção brasileira e foi eleita a melhor judoca do país pelo COB.

Ela é a terceira brasileira do judô a conquistar o ouro olímpico, depois de Sarah Menezes , em Londres-2012, e Rafaela Silva na Rio-2016.