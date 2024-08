Reprodução Santa Casa de Cabreúva, onde a mãe e o bebê foram levados

Uma adolescente deu à luz ao primeiro filho, dentro do vaso sanitário de uma academia, no interior de São Paulo. O bebê nasceu prematuro de sete meses e segue internado na Santa Casa de Cabreúva. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (31). A mãe e o recém-nascido estão bem.

A adolescente, de 17 anos, estava na academia para acompanhar a mãe em uma aula. No local, ela sentiu vontade de ir ao banheiro e entrou em trabalho de parto e deu à luz no vaso sanitário, de onde o bebê precisou ser retirado.

Sabrina Macedo, professora da academia, contou que auxiliou a adolescente durante o trabalho de parto e até chegar a Santa Casa. Ao g1, ela contou que foi a experiência mais emocionante na vida dela depois do nascimento do próprio filho.

“Ver aquele 'bebezinho' ali dentro do vaso e ter que fazer alguma coisa, ter que agir rápido… ao mesmo tempo que é um desespero, é uma preocupação. A gente que é mãe, meu menino tem dois aninhos. Vendo o desespero dela também e a gente tendo que agir rápido, foi emocionante, desesperador, mas de muito amor também, aquele amor ao próximo”, relatou Macedo

Além de Sabrina, outros alunos da academia também ajudaram na situação. A professora contou que outro aluno retirou o bebê de dentro do vaso e levaram a mãe e o recém-nascido até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, eles foram transferidos para a maternidade.

A Santa Casa de Cabreúva destacou que os cuidados prestados pelos alunos e professores da academia, assim como os fornecidos pelos profissionais da UPA e do hospital, foram fundamentais para garantir que o bebê não enfrentasse riscos de vida devido à prematuridade.

"O bebê nasceu super bem [...] a criança está bem no momento, ela não precisou de nenhuma outra transferência, nenhum outro cuidado por ser prematura, porque por mais que seja pequenininho, inspira cuidados da gente, mas não precisou de unidade de terapia intensiva, nem nada. A criança tem um peso, a gente diz de limite, então tá super bonitinho", apontou a enfermeira obstetra, Adriana Pinheiro ao portal g1.

