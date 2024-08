Reprodução: Redes Sociais Xinxa, Rei da Cebola ostenta nas redes sociais

Xinxa Góes de Siqueira, mais conhecido como Xinxa, o rei da Cebola, empresário do setor alimentício em Pernambuco, foi preso na quarta-feira (31). Ele é suspeito de chefiar uma quadrilha que teria movimentado R$ 70 milhões por meio de um esquema de lavagem de dinheiro, agiotagem e sonegação fiscal, segundo a Polícia Federal.

O empresário costumava ostentar carros de luxo, passeios de lancha e helicóptero, cavalos de raça e fotos com celebridades, como Wesley Safadão e Belo nas redes sociais. Xinxa é filho do ex-deputado estadual Apolinário Siqueira, de Pernambuco.

Por conta da ostentação nas redes, a vida de Xinxa chamou atenção da Polícia Federal. No Instagram, ele se apresenta como "Chelsea" e costuma postar fotos com carros de luxo, como uma Ferrari vermelha, Range Rover, Mercedes-Benz e Porsche.

O principal negócio do empresário é uma transportadora especializada em hortifrúti chamada "Xinxa, o Rei da Cebola", localizada no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A empresa realiza o transporte de produtos como batata, alho e cenoura, além de cebola, um item que também era comercializado pelo pai do empresário.

A transportadora está registrada na Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) sob o nome Essencial Transportadora & Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. e opera desde 21 de novembro de 2008.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, Xinxa também possuía uma loja de veículos de luxo em Fortaleza, registrada em nome de uma pessoa vinculada a ele, possivelmente um intermediário. Os veículos apreendidos durante a operação no local estão avaliados em mais de R$ 30 milhões.

Além disso, a Polícia Federal está investigando o envolvimento de Xinxa em empréstimos e aluguéis de armas, sendo ele registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).





Filho de deputado

No Podcast do GS no YouTube, Xinxa Góes de Siqueira revelou que é filho de Apolinário Pessoa de Siqueira, um proprietário de terras e produtor de cebolas no interior do estado, além de ex-deputado estadual.

O pai de Xinxa, já falecido, teve dois mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco: de 1963 a 1967 pelo Partido Republicano e de 1964 a 1971 pela Arena, partido que apoiou o golpe militar de 1964 e a ditadura que perdurou até 1985.

Xinxa contou que Apolinário tinha 21 filhos e ele foi o escolhido para manter o apelido da família, "Xinxa da Cebola", uma tradição que remonta ao bisavô e está ligada à produção e venda de cebolas.

"Eu nasci em berço de ouro. Meu pai foi deputado, um dos maiores empresários do estado de Pernambuco", disse Xinxa na entrevista.

Quando questionado sobre sua participação em brigas em bares no Recife, em uma outra edição do mesmo podcast, o filho do ex-deputado negou ter iniciado os conflitos. Um dos incidentes mencionados envolveu uma briga em um bar da Zona Sul do Recife em 2022, onde esteve envolvido com um ex-policial. Em outro momento do programa, ele explicou que não estava acompanhado de seguranças durante essas brigas, afirmando que os contratava apenas para situações de maior risco.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.