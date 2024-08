Reprodução: Flipar A Índia costuma ter calor escaldante durante o verão. E, pelo mundo, existem cidades onde as temperaturas alcançam patamares muito elevadas. Algo que não é esporádico. Mas, sim, faz parte do dia a dia.

Agosto, mês de inverno, terá temperaturas bastante altas - chegando aos 40ºC em algumas regiões do Brasil, como divulgou a MetSul Meterologia.



Outras regiões também veem a chegada do calor fora de época. A região Sul terá médias diárias de até 10ºC maiores do que a média, chegando a 30ºC.

Por que vai fazer calor em agosto?

Uma corrente de ar quente chegará ao Brasil no começo de agosto. O corredor de vento tem baixa altitude (cerca de 1,5 km), e tem poder de esquentar o clima.

Centro-Oeste pode sofrer com calor em agosto

O Centro-Oeste deverá ser a região que mais sofre com o calor nos primeiros dias de agosto. Até o dia 10, a expectativa de máxima em Cuiabá é de 40ºC .

Além disso, o clima quente combinado à falta e chuva do inverno deverá piorar as queimadas do Pantanal .

São Paulo e Rio têm calor em agosto

O Sudeste não escapa do calor de inverno. Em São Paulo , as máximas no começo da semana serão de 34ºC mais ao norte do estado. A capital e litoral sul veem marca de 30ºC a partir do dia 4.

No Rio de Janeiro , as máximas chegam a 30ºC no primeiro final de semana do mês e devem aumentar mais a partir do dia 5.

Veja dicas para enfrentar o calor sem ar condicionado:

Cada vez que volta o calorão, as redes sociais lançam uma onda de sugestões oara que as pessoas possam se refrescar sem gastar muito. Reprodução: Flipar No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado. Reprodução: Flipar Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes. Reprodução: Flipar Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador. Reprodução: Flipar Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido. Reprodução: Flipar Banho gelado: Tomar um banho gelado auxilia a esfriar o corpo, baixando a temperatura central. Reprodução: Flipar Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo. Reprodução: Flipar Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente Reprodução: Flipar Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro. Reprodução: Flipar Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente. Reprodução: Flipar Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior. Reprodução: Flipar Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia. Reprodução: Flipar Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes. Reprodução: Flipar Lâmpadas ajudam: Mesmo que não reduza muito o calor dentro de casa, as lâmpadas LED produzem menos calor em comparação com as lâmpadas incandescentes. Reprodução: Flipar Bloco de gelo: Você pode criar um “ar-condicionado” simples usando um ventilador e um bloco de gelo. Primeiro, ponha um recipiente grande no freezer, como uma panela ou balde, ou até mesmo uma garrafa pet. Reprodução: Flipar Em seguida, coloque o bloco de gelo na frente do ventilador e aproveite a sensação de ar gelado que se espalha pelo ambiente. Reprodução: Flipar Toalhas molhadas: Mesmo que não seja supereficaz para esfriar o ar de verdade, a água pode ser útil para deixar o ambiente mais agradável ao umidificá-lo. Reprodução: Flipar Uma dica é distribuir baldes ou bacias com água (de preferência fria), jogue um pouco de água no chão ou coloque toalhas úmidas pelo lugar - essa última maneira é a mais eficiente. Reprodução: Flipar No entanto, use esse truque com cuidado, especialmente em dias muito úmidos, pois pode fazer a sensação de calor ficar ainda pior. Reprodução: Flipar