Uma sucuri de 5 metros foi flagrada por Policiais Militares enquanto fazia a digestão de uma presa recém-caçada em um rio no distrito de Ribeirão dos Cocais, no Mato Grosso, na última quarta-feira (31).



Em um vídeo, é possível ver o animal com a barriga inchada enquanto boiava nas águas.

A Polícia Militar Ambiental informou que o animal foi resgatado, pois estava em um local de risco, próximo a uma comunidade. A cobra já foi solta em uma área segura.

Processo de digestão

Ao g1, a bióloga e especialista em serpentes Rita de Cássia Lamonica afirmou que a sucuri resgatada é uma fêmea adulta e aparenta estar fazendo a digestão. O processo pode demorar cerca de um mês, o que exige muita energia do réptil e o torna mais vulnerável a ser capturado. É por isso que as sucuris "se escondem" no fundo dos rios durante a digestão.

"Ela fica vulnerável quando alimentada porque os gases da alimentação dificultam a mobilidade dela. Esses gases fazem que ela flutue e dificultam a mobilidade dela, que fica no fundo da água e facilitam ela ser capturada", explica.