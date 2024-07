Reprodução Igor Sauceda sendo preso

Igor Ferreira Sauceda, motorista do Porsche amarelo que foi preso pela polícia por seguir, atropelar e matar o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo na última segunda-feira (29) na Zona Sul de São Paulo, é um empresário que ganha R$ 20 mil mensais de salário e já chegou a pedir auxílio emergencial de R$ 5.100 durante a pandemia de Covid-19. Ele ainda é acusado de dar um calote milionário em um ex-sócio. O valor seria de R$ 1,4 milhão.



Sauceda é sócio do Beco do Espeto, bar no Itaim Bibi, bairro nobre da região Sul da capital. Durante depoimento na polícia, ele afirmou que recebia o auxílio emergencial, que era destinado à população em situação vulnerável durante a pandemia da Covid-19.

Calote

Na investigação, consta que Carmenon de Jesus Silva, segundo o documento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), é o sócio de Igor e afirma ser detentor de 25% do capital social do Bar do Beco do Espeto.

A sociedade começou em 2015, quando Carmenon cedou 50 metros do estabelecimento para Igor e o pai, Fernando Gomes Sauceda Júnior, venderem espetinhos. O negócio foi crescendo e Silva começou a receber os 25% combinados com os Sauceda.



No início foram R$ 5 mil. Os repasses então foram ficando maiores em 2020. Em março daquele ano foram R$ 13.580. Depois, com a reabertura durante a flexibilização da Covid em 2021, foram R$ 10.800 de participação dos lucros para Carmenon.



O valor foi o mesmo até novembro daquele ano, quando o sócio dos Sauceda viram R$ 30 mil em sua conta-corrente.

No entanto, Carmenon começou a desconfiar dos lucros, visto que os sócios estavam enriquecendo desproporcionalmente e até comprando Porsches. O pai de Igor ostenta o veículo igual ao do filho, só que na cor vermelha, segundo o documento.

Segundo o Metrópoles, o enriquecimento seria por causa da inclusão de mais parentes em “sociedades paralelas”, o que resultou no afastamento de Carmenon.

“Devido às sociedades paralelas, não lhe repassarem o que lhe era de direito”, diz trecho de decisão da Justiça, mencionando 15 meses sem pagamentos.



Carmenon Silva solicitou o pagamento de R$ 1,46 milhão, correspondentes aos 25% que não lhe foram repassados no período. Porém, a Justiça não deferiu à solicitação.

Uma liminar ainda foi pedida em 23 de abril deste ano, com urgência para o bloqueio de valores dos Sauceda, mas tambpem foi negada.

O caso segue em tramitação, mas sem atualizações até o momento.

Atropelamento

Igor Sauceda foi indiciado por homicídio doloso por dolo eventual por motivo fútil. O caso é investigado pelo 48º Distrito Policial (DP), Cidade Dutra.



Ele é acusado de atropelar e matar Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na segunda-feira (29), em São Paulo.

O atropelamento foi por uma briga de trânsito na qual Pedro teria quebrado o espelho retrovisor do Porsche de Igor. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Veja o vídeo:



