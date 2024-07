Mulher ganha iPod modificado para controlar "maior dor do mundo" quase eterna; veja Carolina Arruda, 27, conseguirá controlar a dor que sente pela neuralgia do trigêmeo, também conhecida como “pior dor do mundo”, a partir de um aplicativo.

Home

Último Segundo

Brasil

Mulher ganha iPod modificado para controlar "maior dor do mundo" quase eterna; veja