O bebê que precisou de uma máscara de oxigênio improvisada com embalagem de bolo no interior do Rio Grande do Norte morreu nesta terça-feira (30), em Natal. As informações são do portal de notícias g1.

A causa de morte ainda não foi divulgada. Segundo a família, o bebê tinha 5 meses e sofreu com diversas complicações de saúde após a transferência para a capital e precisou realizar uma traqueostomia.

O bebê tinha hidrocefalia, tinha que usar uma bolsa de colostomia e também possuia síndrome de Dandy-Walker, uma malformação no cérebro que causa problemas no desenvolvimento motor, além de aumento progressivo da cabeça.





Relembre o caso

O bebê havia recebido alta da UTI do Hospital Varela Santiago, em Natal, no mês de junho, após passar por um improviso: uma máscara de oxigênio feita com uma embalagem de bolo.

A história do bebê, que tem hidrocefalia e síndrome de Dandy-Walker, ganhou notoriedade nacional depois que ele foi levado ao Hospital Municipal de Santa Cruz.

Devido à gravidade do quadro, ele precisou aguardar para ser transferido. Durante esse período, a equipe do hospital improvisou uma máscara de oxigênio com uma embalagem de bolo para atender à urgência da situação.

A máscara improvisada foi utilizada por cerca de quatro horas, até que materiais adequados, emprestados de outro hospital, chegaram para proporcionar o atendimento necessário.

A equipe médica da unidade de saúde relatou que improvisos como esse são comuns no dia a dia das unidades de saúde pública, devido à falta de recursos.

