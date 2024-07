Reprodução Trisal de Manaus é composto por homem e duas irmãs





Ananda e Deica Souza são mais que irmãs: são casadas com a mesma pessoa. O trisal compartilha a vida em Manaus e mostra nas redes sociais algumas das peculiaridades do relacionamento em trio.

Marcelo Oliveira , “marido” de ambas, tem 38. Ananda tem 29 e Deica 31. Moram juntas, trabalham junt as no plantio de hortaliças, e garantem ter um bom relacionamento.

Os três estão juntos há cerca de cinco anos - mas o homem também se relacionou separadamente com ambas.

Como casal virou trisal de irmãs?

O primeiro contato de Marcelo com as irmãs foi com Deica. Há mais de 14 anos, trabalharam juntos em um shopping em Manaus e tiveram um relacionamento entre jovens, mas nada sério.

"Passando um tempo eu conheci a irmã mais nova, a Ananda, onde já foi uma coisa mais séria", contou Marcelo em entrevista ao g1. Percebeu que era irmã quando conheceu a família - e Deica estava lá.

"Contamos pra Ananda que já nos conhecíamos, mas ela não deu importância. Levamos nossa relação normal como monogâmicos por nove anos juntos.”

Em 2019, no entanto, Ananda perguntou para ele qual é o maior desejo de um homem. Ele disse “ter uma segunda mulher” O que resultou em um convite para trisal com Deica. Ela aceitou.

Briga por marido?

As irmãs garantem: não tem ciúmes entre os três.

"No começo tínhamos uma sensação de que 'será que ele gosta mais de uma do que dá outra?'", comentou Ananda - mas tudo foi resolvido na base do diálogo e respeito.

Marcelo garantiu em uma conversa séria que amava ambas igualmente - e combinaram de manter o diálogo sempre aberto e claro.

Elas têm tempo sozinhas com o marido e também tempo em família.

Irmãs são casadas também?

Embora façam parte de um trisal, as irmãs Souza não se relacionam amorosamente entre elas. Mas, sim, dividem a cama na hora de dormir, com relacionamentos sexuais sempre separados.

O trisal chama isso de “relacionamento V” - Marcelo se relaciona com ambas, que não se relacionam entre si.

"No nosso relacionamento, Marcelo é a base e a gente só se relaciona com ele em momentos separados” disse Deica. “Isso, pelo fato de sermos irmãs, que não pode, porque é incesto.”

Pode casar com irmão ou duas esposas?

No Brasil, as leis de casamento entre três pessoas não são específicas ou realmente claras. Embora o casamento não seja legalizado, é possível realizar união estável. Há, inclusive, histórico de trisais conseguindo ser judicialmente considerado casados.

A questão muda, porém, por elas serem irmãs. O Código Civil tem impedimentos matrimoniais no que diz respeito de parentes de primeiro grau.

Mas tampouco é crime esse tipo de união. Então, não há como as irmãs serem punidas por estarem em um trisal.