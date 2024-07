Reprodução/redes sociais Casal é flagrado fazendo sexo ao lado de criança em praia do litoral de SP

Um casal foi flagrado fazendo sexo ao lado de uma criança na praia de Gonzaguinha, em São Vicente, no litoral de São Paulo. As cenas geraram indignação na população.

Segundo testemunhas, a dupla chegou de bicicleta e, pouco tempo depois, iniciou o ato sexual. Uma criança estava sentada a menos de dois metros de distância. Em seguida, o casal deixou o local tranquilamente.

Crime

Atos obscenos em locais públicos são considerados crime pelo Código Penal Brasileiro. A detenção pode variar de três meses a um ano ou multa.

A presença da criança pode agravar ainda mais a situação, com possíveis acusações adicionais de corrupção de menores.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que, segundo o Centro de Controle Operacional (CCO), o local do acontecimento dos fatos é distante da possibilidade de captação dos totens de segurança. "A Guarda Civil Municipal não registrou nenhum chamado para atender a esta ocorrência".

Segundo a administração municipal, caso o munícipe presencie alguma ação suspeita, pode acionar a GCM pelo telefone 153, a Polícia Militar pelo 190 ou acionar o botão do pânico de um dos 30 totens de segurança espalhados pela cidade.

